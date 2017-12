Annan chega a Israel para analisar cessar-fogo da ONU O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, deve chegar nesta terça-feira a Israel para discutir com o governo do primeiro-ministro Ehud Olmert a aplicação da resolução 1.701 do Conselho de Segurança e a situação no Líbano. Annan deve chegar ao aeroporto Ben Gurion às 15h (9h de Brasília), segundo informou uma fonte diplomática israelense. O secretário-geral das Nações Unidas se reunirá esta tarde com parentes dos dois soldados capturados pelos milicianos libaneses no dia 12 de julho. O seqüestro provocou os conflitos encerrados com o cessar-fogo do dia 14 deste mês. Em seguida, Annan se reunirá com o ministro da Defesa de Israel, Amir Peretz. Annan deverá apresentar aos líderes israelenses detalhes sobre a formação do contingente de mais de 7 mil militares de diferentes países. Eles reforçarão o atual contingente de 2 mil soldados da Força Interina da ONU no Líbano (Finul). Acredita-se que o secretário-geral pedirá a Israel que suspenda o bloqueio aéreo e marítimo sobre o Líbano, apesar do cessar-fogo.