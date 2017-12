Annan chega a Israel para discutir aplicação do cessar-fogo O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, chegou nesta terça-feira a Jerusalém para discutir com autoridades israelenses a aplicação do cessar-fogo no Líbano. Annan chegou a Jerusalém procedente do Líbano, onde nesta terça-feira visitou o sul do país, a região mais afetada pelo conflito de 34 dias entre Israel e a milícia xiita do Hezbollah, que parou no último dia 14 com a entrada em vigor do cessar-fogo definido no Conselho de Segurança da ONU. O programa de Annan prevê um encontro na tarde desta terça-feira com o ministro da Defesa de Israel, Amir Peretz, e reuniões amanhã com o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, e com a ministra das Relações Exteriores, Tzipi Livni. Annan deve voltar a defender a suspensão do bloqueio marítimo e aéreo que Israel mantêm sobre o Líbano, mas até agora o governo israelense insistiu em que só fará isso quando uma força internacional controlar todas as fronteiras do país vizinho. Israel considera o bloqueio indispensável para evitar o contrabando de armas à milícia xiita através da Síria. Até agora, só está prevista a mobilização do Exército libanês na fronteira com a Síria. Annan deveria discutir também com a parte israelense do processo de formação e mobilização da força multilateral, que, segundo a resolução da ONU, contará com 15.000 efetivos que apoiará um contingente do Exército libanês da mesma importância.