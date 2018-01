Annan chega ao Irã para discutir aplicação da resolução da ONU O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, chega neste sábado ao Irã, próxima etapa de sua viagem pelo Oriente Médio com objetivo de obter apoio à aplicação da resolução 1.701 do Conselho de Segurança, que deu fim ao conflito entre Israel e o Hezbollah. A resolução também determina o posicionamento do Exército libanês e de tropas multinacionais da ONU no sul do país, considerado reduto do Hezbollah e uma das áreas mais castigadas pela guerra não Declarada. Segundo a imprensa local, Annan permanecerá no país dois dias, após uma escala no Catar. Ele deve se reunir com o presidente Muhammad Ahmadinejad e várias autoridades. Além do conflito no Líbano, o programa nuclear iraniano estará na agenda. Ahmadinejad insistiu esta semana em sua intenção de manter seu programa nuclear para fins pacíficos. Há dois dias acabou o prazo dado pela ONU ao Irã para que suspendesse o enriquecimento de urânio. O Irã, assim como a Síria, é considerado o maior aliado do grupo xiita Hezbollah, cujas ações considera uma "resistência legítima" contra a ocupação de território libanês. Annan afirmou que o presidente sírio, Bashar al-Assad, com quem se reuniu em Damasco, prometeu plena cooperação para a aplicação da resolução 1.701 da ONU.