Annan classifica como construtiva reunião com negociador iraniano O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, classificou como "muito útil e construtiva" a conversa que manteve hoje com o negociador iraniano na crise sobre seu programa nuclear, Ali Larijani. "Estas conversas foram positivas e me ajudarão em meu trabalho no futuro", disse Annan, que, além disso, assegurou que tratou com Larijani do assunto nuclear e de outros temas regionais de interesse mútuo. Kofi Annan chegou hoje a Teerã para discutir com as autoridades iranianas o crise nuclear e buscar apoio à consolidação da trégua entre Israel e o Hezbollah. "Vim falar sobre a colocação em prática da resolução 1.701 do Líbano", disse. A resolução 1.701, que possibilitou o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah após 34 dias de conflito, determina o posicionamento do Exército libanês e de capacetes azuis no sul do Líbano. No dia 31 de agosto, expirou o prazo dado pela ONU para que o Irã suspendesse seu programa de enriquecimento de urânio. No entanto, nos últimos três dias, o presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad, insistiu no direito do Irã de produzir energia nuclear. Por sua vez, a TV pública iraniana informou que o principal tema das conversas entre Annan e as autoridades iranianas será mesmo o polêmico programa nuclear. Washington acha que o Irã pretende usar tecnologia nuclear para fins bélicos. Já Teerã sustenta que seu programa nuclear tem apenas fins pacíficos. Novo prazo Neste sábado, os ministros de Assuntos Exteriores da União Européia (UE) deram um novo prazo ao Irã para que suspenda suas atividades de enriquecimento de urânio, mas advertiram que o tempo é limitado. Os ministros pediram ao alto representante de Política Externa e Segurança Comum da UE, Javier Solana, que se reúna com Larijani, para esclarecer sua "complexa" resposta de 21 páginas à oferta internacional feita a Teerã em troca da suspensão das atividades.