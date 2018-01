Annan condena assassinato de Yassin O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, condenou duramente o assassinato, nesta segunda-feira, do fundador e líder espiritual do grupo islâmico Hamas, xeque Ahmed Yassin. Annan afirmou também que a ação viola a lei internacional e não ajuda de nenhuma forma os esforços para a paz no Oriente Médio. Enquanto isso, o representante-chefe da delegação palestina na ONU, Nasser al-Kidwa, buscava uma condenação formal do Conselho de Segurança (CS) da entidade ao assassinato de Yassin durante um ataque aéreo promovido por Israel. O assassinato desencadeou protestos por todo o Oriente Médio e levou ao agendamento de uma reunião entre representantes dos Estados Unidos, da União Européia (UE), da Rússia e da ONU (membros do chamado Quarteto de mediadores de paz) para a noite de hoje no Cairo, Egito. "Ações como essa não violam apenas o direito internacional, mas em nada contribuem para a busca por uma solução pacífica", disse Annan na sede da ONU em Nova York. "Eu apelo a todos na região para que mantenham a calma e evitem qualquer nova escalada na tensão." O Quarteto elaborou no ano passado o chamado roteiro para a paz entre israelenses e palestinos. O plano prevê o estabelecimento de um Estado palestino soberano e independente e a assinatura de um acordo de paz definitivo entre as partes em conflito até 2005. Annan destacou que o assassinato de hoje apenas servirá para dificultar ainda mais os esforços do Quarteto para forjar a paz no Oriente Médio e exigiu que o Estado judeu suspenda sua política de "assassinatos seletivos". A delegação palestina na ONU exige que o CS se pronuncie e condene o assassinato. Os membros do conselho reuniram-se nesta segunda-feira para discutir o assunto. "Nós certamente condenamos este ato insano e criminoso. Nós destacamos a ampla condenação internacional a esta execução extrajudicial e a esse tipo de prática em geral", denunciou Al-Kidwa. "Nós pensamos que o Conselho de Segurança precisa lidar com sua responsabilidade e refletir essa ampla condenação internacional" ao assassinato de Yassin, prosseguiu. Especialistas técnicos reuniram-se mais tarde para debater um texto proposto pela Argélia, único membro árabe do CS da ONU. O Conselho de Segurança adiou as consultas que deveriam ocorrer hoje sobre um outro assunto - a não-proliferação nuclear. Al-Kidwa afirmou que se não houvesse progresso na discussão sobre o texto apresentado hoje, os líderes árabes exigiriam uma nova reunião do CS da ONU para debater exclusivamente o ataque aéreo israelense. Os Estados Unidos - um dos cinco membros permanente do CS da ONU - teriam de aceitar a declaração contra Israel, seu aliado, o que é visto como improvável.