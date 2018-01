Annan convoca reunião sobre papel da ONU no Iraque O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Kofi Annan, convocou para 15 de janeiro uma reunião com o Conselho de Governo iraquiano e com membros da autoridade de ocupação liderada pelos Estados Unidos para discutir qual papel desempenhará a entidade internacional no processo de retomada da soberania pelo povo iraquiano. Durante entrevista coletiva na sede das Nações Unidas em Nova York, Annan disse ter certeza que o Conselho de Governo participará do encontro, mas destacou que estão em andamento as consultas com a autoridade de ocupação do Iraque. "Espero que consigamos nos sentar para esclarecer qual tipo de assistência e qual papel a ONU poderá desempenhar, além de travarmos conhecimento sobre o que é esperado de nós", declarou Annan. Annan reiterou a necessidade de que haja "muito mais clareza" sobre o que os iraquianos e a autoridade de ocupação esperam das Nações Unidas, para que ele possa determinar se a participação da entidade compensa os riscos aos quais serão expostos seus funcionários.