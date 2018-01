Annan desiste de missão de Jenin Incapaz de vencer a resistência israelense, o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, anunciou hoje a decisão de dissolver a comissão encarregada de investigar se o Exército de Israel cometeu abusos durante a ofensiva contra o campo de refugiados palestinos de Jenin, uma das mais violentas da Operação Muro de Defesa. "Lamento não estar em condições de prover a informação solicitada pela Resolução 1.405 do Conselho de Segurança e lamento especialmente que a larga sombra que encobre os recentes eventos no campo de refugiados de Jenin permanecerá com a ausência da investigação", disse Annan numa mensagem enviada ao conselho. Os palestinos acusam Israel de ter perpetrado um massacre em Jenin. Autoridades israelenses negam, e afirmam que cerca de 50 palestinos morreram no campo - quase todos "terroristas". O governo israelense se recusou a cooperar com a missão de investigação por considerar que ela poderia ser utilizada numa campanha para difamar Israel. No começo da semana, o ministro das Relações Exteriores, Shimon Peres, pôs em dúvida a imparcialidade das Nações Unidas para levar adiante a investigação. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Richard Boucher, disse hoje que o secretário Colin Powell tentava convencer Israel a permitir a investigação da ONU em Jenin. Ari Fleischer, porta-voz da Casa Branca, declarou que o papel da imprensa no esclarecimento dos fatos em Jenin poderia ser mais importante até mesmo do que o envio da comissão.