Annan destaca importância da posição da ONU sobre o Iraque Enquanto o governo americano tenta ganhar apoio internacional para atuar contra o Iraque, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, destacou hoje a importância de se discutir o assunto no Conselho de Segurança do organismo internacional. "Parece-me importante destacar que o conselho, que debateu o assunto iraquiano durante tanto tempo, tem algo a decidir", disse Annan. "Parece-me apropriado que o conselho se pronuncie sobre o assunto". Rússia e China, estreitos aliados do Iraque que possuem poder de veto no conselho, se opõem a qualquer ação militar contra Bagdá. Annan regressou hoje a Nova York, depois de uma viagem pela África e Europa, às vésperas de uma sessão da Assembléia Geral na qual um dos assuntos centrais deverá ser uma ação militar americana no Iraque. O presidente dos EUA, George W. Bush, fará um discurso na próxima quinta-feira, inaugurando a reunião anual da assembléia, durante o qual deverá apresentar os argumentos a favor de se tomar medidas militares contra Saddam Hussein. Annan disse também que conversou com Bush e que reforçou para ele sua oposição a uma guerra contra o Iraque. O secretário-geral afirmou que agora espera ouvir o discurso do líder americano na Assembléia Geral.