Annan diz estar contente com relação Bush-Putin O secretário-geral da ONU, o ganense Kofi Annan afirmou esta quinta-feira em Nova York, após encontrar-se com o presidente russo, Vladimir Putin, que a relação amigável que está sendo desenvolvida pelos Estados Unidos e a Rússia é algo muito bom para todo o mundo. O porta-voz de Annan, Fred Eckhard, disse que o secretário-geral e Putin estiveram reunidos durante cerca de 40 minutos na sede da ONU, logo depois da chegado do presidente russo à cidade, procedente do Texas, onde passou dois dias com seu par norte-americano, George W. Bush. O porta-voz relatou que o presidente russo contou a Annan a respeito de seu encontro com Bush, e que o secretário-geral ?expressou sua satisfação? pelas melhorias nas relações russo-americanas. Os dois presidentes desenvolveram uma relação pessoal bastante próxima no rancho de Bush, localizado na cidade de Crawford, no Texas, ainda que tenham realizado poucos progressos em matéria de defesa contra mísseis nucleares. Já Annan e Putin discutiram sobre o papel da ONU para combater o terrorismo e travaram ?uma extensa conversa sobre o Afeganistão?. Ambos concordaram com a ?necessidade de formar um governo multiétnico de base ampla? e sobre como ?avançar na direção da formação deste governo?, informou o porta-voz da organização.