Annan diz que Assad discute transição na Síria

Uma conferência internacional realizada em Genebra no mês passado propôs a criação de um governo transitório. Annan disse que durante suas discussões com Assad em Damasco nesta semana, o líder sírio "sugeriu o nome" de uma pessoa que poderia ser um interlocutor do regime, enquanto o governo busca maneiras de formar um governo de transição com a oposição.

Annan disse aos jornalistas em Genebra que no momento considera o nome ofertado por Assad, embora não tenha identificado a pessoa. As declarações do enviado internacional foram feitas após uma videoconferência com o Conselho de Segurança da ONU, em Nova York. As informações são da Associated Press.