Annan diz que paz só com fim dos assentamentos A solução para a crise do Oriente Médio depende "de uma vez por todas" da retirada dos assentamentos judeus dos territórios palestinos e o fim da ocupação, afirmou, nesta quinta-feira, o secretário-geral das Nações Unidas Kofi Annan. O secretário, que falou durante uma reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança da ONU dedicada à crise no Oriente Médio, também culpou a Autoridade Palestina por não fazer o possível para deter os atentado suicidas e assegurar a segurança de Israel. "De uma vez e para sempre, qualquer solução para este conflito só poderá se basear no fim da ocupação israelense dos territórios palestinos e na retirada dos assentamentos judeus por parte de Israel", disse Annan, segundo versão distribuída logo após a reunião. "Não haverá paz enquanto continuar a ocupação", afirmou o secretário-geral, acrescentando que Israel deve pôr fim a todas as atividades de assentamentos e retirar suas forças para uma linha anterior à última intifada, que começou em setembro de 2000. No Conselho, presidido pelo embaixador sírio, Mikhail Wehbe, Annan disse também que, embora reconhecendo ?a limitada capacidade? que têm hoje tem para atuar, a Autoridade Palestina e seus líderes devem fazer mais para deslegitimar o terrorismo entre as pessoas e impedir que os terroristas ataquem Israel".