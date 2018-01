Annan e Bush discutirão Oriente Médio e Iraque O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e o presidente dos EUA, George W. Bush, se reunirão na próxima quarta-feira, em Washington, para discutir as questões do Iraque e do Oriente Médio, informou uma fonte das Nações Unidas, que pediu anonimato. O diálogo entre Bush e Annan está previsto para ocorrer depois de uma cerimônia da ONU-EUA Association, durante a qual o secretário-geral será honrado com o prêmio ?International Visionaries 2002?. Na mesma ocasião deverá acontecer também um encontro entre Annan e o secretário de Estado americano, Colin Powell. Os dois trabalharam muito próximos durante as oito semanas de duras negociações sobre a resolução do Iraque, aprovada pelo Conselho de Segurança na semana passada.