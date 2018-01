Annan escolhe novo enviado especial ao Iraque O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, planeja nomear um neozelandês, veterano de serviços humanitários, como seu novo enviado interino ao Iraque, informam diplomatas. Ross Mountain, que já esteve em zonas de guerra na África, Oriente Médio e Ásia, assumirá temporariamente os deveres que eram do brasileiro Sérgio Vieira de Mello, morto em um atentado no dia 19 de agosto, em Bagdá. Mountain atualmente é coordenador adjunto para alívio emergencial e diretor do Escritório das Nações Unidas para Coordenação de Assuntos Humanitários, em Genebra.