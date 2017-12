Annan irá participar de reunião sobre crise das charges A ONU confirmou nesta quinta-feira que o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, participará no próximo sábado, no Catar, da reunião para analisar a crise gerada pelas caricaturas sobre o profeta Maomé. O porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, anunciou que também participarão o alto representante para a política externa da União Européia (UE), Javier Solana, e os ministros das Relações Exteriores da Espanha, Miguel Ángel Moratinos, e da Turquia, Abdullah Gul. Também participarão os ministros de exteriores da Áustria e do Catar, assim como o secretário-geral da Organização da Conferência Islâmica e o da Liga Árabe. A reunião acontecerá um dia antes da segunda reunião do grupo de alto nível da Aliança das Civilizações, que começará no domingo e durará dois dias. A Aliança de Civilizações é um projeto da ONU idealizado pelo presidente do governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, e o primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan. Annan nomeou um grupo de analistas, entre os quais estava o ex-presidente iraniano Mohammed Khatami e o prêmio Nobel da Paz 1984, Desmond Tutu, para que apresentassem recomendações práticas e vias para fechar a brecha entre o mundo ocidental e o islâmico.