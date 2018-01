Annan pede a EUA que assumam responsabilidades no Iraque O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, pediu hoje à coligação anglo-americana no Iraque que "assuma as suas responsabilidades de potência ocupante" para com a população civil e respeite a legislação humanitária internacional. Intervindo na Comissão dos Direitos do Homem da ONU, reunida em Genebra, Annan disse esperar que "a coligação dê o exemplo e declare a sua intenção de agir estritamente dentro do quadro das Convenções de Genebra e das Normas de Haia no que concerne aos prisioneiros de guerra". O responsável máximo da ONU espera ainda que a coligação anglo-americana "assuma as suas responsabilidades de potência ocupante no que diz respeito à manutenção da ordem pública, da segurança e do bem-estar da população civil". "Devemos todos esperar, com o fim da guerra, o começo de uma nova era de respeito dos direitos do Homem no Iraque", acrescentou. Annan reconheceu que "a decisão de fazer a guerra sem a autorização expressa do Conselho de Segurança criou profundas divisões". Essas divisões "devem ser superadas, se queremos organizar eficazmente o pós-guerra no Iraque", disse. Veja o especial :