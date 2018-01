Annan pede ao Irã menos retórica e mais negociação direta O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, pediu nesta quinta-feira ao Irã menos retórica e mais "negociações diretas", com o objetivo de resolver a crise gerada pelo polêmico programa de enriquecimento de urânio. Em uma conferência na Universidade de Tóquio, onde Annan recebeu nesta quinta o título de "doutor honoris" causa por seus méritos à frente da ONU, o secretário manifestou sua confiança nas negociações em andamento no Conselho de Segurança da ONU. "Tenho forte esperança de que as atuais negociações do Conselho de Segurança encontrem novas condições para a busca de uma solução negociada" ao conflito, afirmou. Annan repreendeu o Irã por menosprezar a oferta com incentivos feita pela União Européia (UE). A UE está preparando um plano para ajudar o Irã na produção de energia nuclear pacífica, em troca da suspensão do enriquecimento de urânio, que pode ser usado na fabricação de armas nucleares. O plano contém uma série de medidas coercitivas, que seriam aplicadas apenas se o Irã se recusasse a cumprir as exigências de segurança nuclear da Agência Internacional da Energia Atômica (AIEA). A resposta iraniana O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, rejeitou na quarta-feira a proposta e afirmou que Bruxelas tenta enganar o Irã "prometendo incentivos com o intuito de impedir seu desenvolvimento científico". A União Européia "acredita que está lidando com uma criança, a quem poderia pedir ouro em troca de chocolate", afirmou Ahmadinejad, antes de advertir que "nem as ameaças nem os pequenos incentivos" levarão o povo iraniano a mudar sua postura. Annan manifestou a necessidade "de diminuir a temperatura (desses discursos) e de se evitar ações e retóricas que possam piorar ainda mais a situação". Segundo Annan, "a única forma de se avançar é através das negociações, com todas as partes sentadas à mesa, frente a frente". Por outro lado, com essa retórica fácil e incendiária - explicou -, "só assistiremos ao aumento das tensões globais em um período já volátil, com atrasos nada desejados, quando o que se quer resolver é um problema". Neste conflito, os Estados Unidos e a União Européia exigem que o Irã renuncie ao enriquecimento de urânio e apostam em uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que exija o fim destas atividades por parte de Teerã. O Irã defende que precisa do combustível nuclear para fornecer energia elétrica a sua população, se nega a pôr fim à produção de urânio enriquecido e ameaça dar uma resposta contundente à eventual imposição de sanções pela ONU. As negociações em andamento no Conselho de Segurança colocam de um lado os EUA, Reino Unido e França, e, do outro, China e Rússia. Enquanto os primeiros defendem a adoção de uma resolução vinculativa que obrigue o Irã a acatar as exigências da AIEA, os segundos rejeitam esse caráter, pois acham que daria sinal verde a uma imposição posterior de sanções internacionais. Esse plano de ajuda deve ser apresentado amanhã na reunião do Conselho de Segurança, em Londres. Em Tóquio, Annan ressaltou a necessidade de se acelerar as negociações e de chegar a uma decisão, na qual a comunidade internacional mostre firmeza. O mundo parece estar "em uma encruzilhada", na qual um caminho aponta em direção à restrição das armas atômicas e outro, à aquisição sem limites desses artefatos, disse Annan. Nesta situação, acrescentou, o Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP) "passa por uma crise devido ao descumprimento e à perda de sua confiança" e, antes que seja muito tarde, "é preciso (fazer) um grande esforço internacional para fortalecer" o acordo. "Embora se tenha progredido quanto ao desarmamento, as armas nucleares proliferam no mundo aos milhares, muitas delas prontas para serem disparadas", disse o secretário-geral da ONU.