Annan pede envio urgente de força de paz à Libéria O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, pediu neste sábado que o Conselho de Segurança aprove com urgência o envio de uma força de paz à Libéria depois que países da África Ocidental anunciaram hoje a formação de uma força internacional para garantir a manutenção do cessar-fogo entre rebeldes e forças do governo do presidente Charles Taylor. As tropas contarão com o apoio militar e logístico da França. John Kufour, presidente de Gana e atual chefe do bloco de líderes regionais da África Ocidental, disse que o grupo está mobilizando pelo menos 5 mil soldados para enviar ao país governado por Taylor, onde vários choques entre forças rivais deixaram centenas de mortos durante esta semana. O anúncio foi feito em Acra, capital de Gana, durante a visita de dois dias que o ministro do Exterior da França, Dominique de Villepin, faz ao país africano. Segundo Annan, cerca de um milhão de pessoas - um terço da população da Libéria - buscaram refúgio na superlotada Monróvia, a capital, onde as condições de saúde e a falta de serviços e suprimentos deixaram a situação "além dos limites" do suportável. "Praticamente todas as operações de ajuda cessaram na capital e na maior parte do país", disse. "A combinação de surtos de cólera com a falta de alimentos e a violência reinante, além da falta de serviços básicos e de ajuda internacional, pode provocar uma catástrofe humanitária", advertiu o dirigente da ONU.