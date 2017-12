Annan pede que Israel abra passagens para Faixa de Gaza O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, pediu nesta quarta-feira que Israel abra as passagens fronteiriças para a Faixa de Gaza, disse em declarações à imprensa após se reunir na cidade cisjordaniana de Ramala com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas. Annan defendeu o fim do isolamento deste território e da violência que deixou cerca de 200 mortos palestinos desde a captura do soldado israelense, Gilad Shalit, em 25 de junho na fronteira com Gaza. O secretário-geral da ONU também pediu que os palestinos superem as diferenças internas. Por fim, ressaltou que a criação de um Estado palestino é fundamental para resolver os problemas da região. Annan viajou para Ramala de helicóptero a partir de Jerusalém, onde se comprometeu a lutar pessoalmente pela libertação dos três soldados israelenses atualmente em cativeiro, dois no Líbano e um em Gaza. A atual viagem de Anna pelo Oriente Médio tem como objetivo promover a aplicação da resolução 1.701 do Conselho de Segurança.