Annan pede que Sharon siga caminho da paz O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, expressou hoje sua esperança de que o primeiro-ministro eleito de Israel, Ariel Sharon, continue o caminho de paz com os palestinos, construído sobre os alicerces que já foram plantados, e exortou as duas partes a exercer a máxima contenção e pôr fim à violência. Da parte da União Européia, seu presidente rotativo, o sueco Goran Persson, ofereceu a ajuda do bloco para a busca de um acordo com base no que já foi acertado e nas Resoluções 242 e 338 da ONU (as quais pedem a retirada de Israel dos territórios ocupados em 1967). Outros governos, como os da Rússia, França, Grã-Bretanha, Canadá, Itália e Alemanha, cumprimentaram Sharon e expressaram seu apoio à continuidade do processo de paz.