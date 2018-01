Annan pede renúncia de funcionário por falha em Bagdá O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, pediu a renúncia do seu coordenador de segurança Tun Myat em reação às conclusões de um relatório sobre a segurança do quartel-general do órgão em Bagdá, que foi alvo de um atentado em agosto do ano passado e deixou 23 mortos, incluindo o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, informou a BBC. O pedido de renúncia de Annan também inclui a saída de outros altos funcionários da ONU, cujos nomes não foram especificados. Um painel independente concluiu que lapsos de segurança de funcionários da ONU antes do ataque a bomba foram responsáveis pela morte do enviado especial Sérgio Vieira de Mello e outras 22 pessoas, informou a BBC. Terroristas suicidas explodiram parte do edifício convertido no quartel-general da ONU em Bagdá com um caminhão cheio de explosivos.