Annan prevê que Israel suspenda bloqueio ao Líbano em 48 horas O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, prevê que Israel suspenda o bloqueio aéreo e marítimo ao Líbano "em 48 Horas". Annan se reuniu nesta terça-feira com o presidente egípcio Hosni Mubarak no Palácio Ras al Tin de Alexandria, cidade na qual também se reunirá com o secretário-geral da Liga Árabe, Amre Moussa, em uma visita de poucas horas ao Egito. Em entrevista coletiva em Alexandria, o secretário-geral da ONU disse que não queria parecer triunfalista, mas que esperava que "nas próximas 48 horas houvesse notícias positivas" a respeito. Na reunião com Mubarak também esteve presente o ministro egípcio de Exteriores, Ahmed Abul Gheit, que depois participou da entrevista coletiva com Annan. Durante sua viagem pelo Oriente Médio, que começou em 28 de agosto, Annan pediu insistentemente a Israel que levante o bloqueio sobre o espaço aéreo e os portos libaneses. Os navios e aviões que estão chegando ao Líbano devem, por enquanto, pedir permissão ao governo israelense. Ontem, no entanto, um avião da Catar Airways chegou a Beirute sem este trâmite prévio e o governo libanês solicitou a todas as companhias aéreas que rompam o bloqueio. Israel disse, por sua parte, que o vôo da Catar Airways tinha sido "coordenado" com o Governo israelense.