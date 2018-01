Annan quer participação da ONU na reconstrução do Iraque O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, disse esperar que a ONU tenha um papel importante na reconstrução do Iraque após a guerra e disse que essa participação traria legitimidade a esse esforço. Annan também anunciou que nomeou Rafeeuddin Ahmed, um paquistanês que ocupou a administração do Programa de Desenvolvimento da ONU, como seu conselheiro especial para assuntos relacionados ao Iraque. "Eu realmente espero que a ONU tenha um papel importante, já que temos boas experiências nessa área", disse Annan, antes de abrir um reunião do Conselho de Segurança para tratar da questão iraquiana. "A ONU pode ter um papel importante em várias áreas, mas acima de tudo, o envolvimento da ONU traria legitimidade, o que é necessário para o país, para a região e para todas as pessoas do mundo", declarou o secretário-geral. Veja o especial: