Annan se reúne com mediador para a libertação de israelenses O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, se reuniu em sua recente visita a Madri com o mediador europeu nomeado para ajudar na libertação dos soldados israelenses seqüestrados pelo Hezbollah. O anúncio da reunião foi feito por Annan em entrevista publicada nesta segunda-feira pelo jornal "Le Parisien". O secretário-geral da ONU precisou que o mediador é europeu, mas não quis revelar sua identidade. "Não quero divulgar seu nome para que possa trabalhar discretamente com as duas partes. Também quis que seja o único a tratar este assunto sob minha autoridade", acrescentou o Annan. No último dia 4, durante sua viagem pelo Oriente Médio, Annan assegurou que tanto Israel como o movimento xiita libanês Hezbollah tinham aceitado a mediação da ONU para trocar presos.