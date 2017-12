Annan se reúne com rei da Jordânia, Abdullah II O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, se reunirá nesta quinta-feira com o rei da Jordânia, Abdullah II, antes de embarcar rumo à Síria, próxima etapa da sua viagem pela região para tentar garantir a aplicação da resolução 1.701 do Conselho de Segurança, que entrou em vigor no dia 14, impondo o cessar-fogo entre Israel e a milícia xiita libanesa Hezbollah. A medida prevê o posicionamento de uma força multinacional no sul do Líbano, ao lado do Exército libanês. Fontes oficiais jordanianas disseram que Annan se reunirá pouco depois do meio-dia (horário local) com o soberano e com o ministro de Relações Exteriores, Abdul Ilah Khatib, para discutir a situação no Oriente Médio, especialmente no Líbano. Annan vai em seguida a Damasco, para se reunir com o presidente sírio, Bashar al-Assad. A Síria e o Irã são apontados como principais aliados do Hezbollah, que o governo sírio considera como um grupo de "resistência" contra a ocupação israelense de territórios libaneses. A Jordânia é a quarta etapa da viagem de Annan pelo Oriente Médio. Ele já esteve no Líbano, Israel e territórios palestinos. Em seguida, visitará Egito, Arábia Saudita, Catar, Turquia e Irã.