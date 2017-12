Annan visita áreas do sul do Líbano castigadas pela guerra O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, chegou nesta terça-feira ao sul do Líbano, onde deve visitar as áreas mais castigadas pela aviação israelense durante a guerra contra a milícia do Hezbollah. Annan viajou nesta terça-feira, de helicóptero, do aeroporto Internacional Rafik Hariri, em Beirute, à cidade de Nakura, onde fica o quartel-general da Força Interina da ONU no Líbano (Finul). Na base das forças multinacionais, o secretário-geral da ONU se reuniu com vários chefes da Finul. Fontes libanesas e da ONU explicaram que Annan visitará a Linha Azul, traçada pelas Nações Unidas no sul do Líbano após a retirada do Exército israelense, em maio de 2000, após 22 anos de ocupação. Ele também sobrevoará várias localidades bombardeadas pela aviação e pela artilharia de Israel. Após a visita ao sul do país, o secretário-geral da ONU vai a Larnaca, de onde seguirá rumo a Israel num avião da Força Aérea Espanhola, cedido para sua viagem pelo Oriente Médio. O Líbano é a primeira etapa da viagem de Annan pela região. Seu roteiro inclui vários países da região, entre eles a Síria e o Irã, considerados o principal apoio do Hezbollah. Em Beirute, o secretário-geral das Nações Unidas pediu a todas as partes que apliquem a resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que determinou um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, no dia 14.