Annan visita países aliados da Síria

A viagem para o Iraque e Irã acontece um dia após Annan ter reunido-se com o presidente sírio Bashar Assad. De acordo com o diplomata, os dois concordarem com "uma abordagem" para encerrar a violência e que ele irá partilhá-la com a oposição.

Em Teerã, o enviado da ONU disse que "recebeu encorajamento e cooperação" do governo, mas não especificou qual tipo de ajuda o Irã ofereceu. Fiel aliado da Síria, o Irã forneceu apoio político e militar para Assad por anos, e mantém forte apoio ao regime desde que a revolta começou, em março de 2011.

Os rebeldes que tentam derrubar Assad descartam qualquer papel para o Irã. Os Estados Unidos também vêm rejeitando a participação dos iranianos nos encontros internacionais para discutir a crise.

As forças do governo e os rebeldes ignoraram amplamente o cessar-fogo que era parte do plano de paz proposto por Annan em abril. Na segunda-feira o ex-secretário-geral da ONU ressaltou a urgência de se encontrar uma solução: "Se não fizermos um esforço real para resolver esse problema pacificamente ele pode sair de controle e espalhar-se pela região, levando a consequência que nenhum de nós pode imaginar."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ministro de relações exteriores do Irã, Ali Akbar Salehi, disse que o país defende os direitos do povo sírio mas opõem-se à intervenção militar, e culpa o envolvimento dos governos ocidentais pelo caos. Já o porta-voz do governo do Iraque, Ali Akbar Salehi, disse que Bagdá planeja oferecer soluções para encerrar o conflito.

Jordânia

O governo da Jordânia disse nesta terça-feira que estabeleceu um acampamento para receber o crescente número de refugiados sírios que estão fugindo da violência. O ministro de Informações, Sameeh Maaytah, disse que os refugiados vão ser abrigados em "campos de emergência" onde serviços de saúde e outros serão fornecidos.

O país abriga atualmente 140 mil sírios. Na semana passada, 1 mil refugiados chegaram ao país, quatro vezes mais que a média semanal, de 250 pessoas.

Rússia

A Rússia enviou uma flotilha de navios de guerra liderada por um destroier antissubmarinos para sua base no porto de Tartus, na Síria, reportou nesta terça-feira a agência de notícias Interfax, citando uma fonte militar. As informações são da Associated Press e Dow Jones.