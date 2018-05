Anonymous derruba site do Departamento de Justiça O coletivo de hackers Anonymous fechou na noite de quinta-feira o site do Departamento de Justiça dos EUA na internet, em retaliação pela operação do governo norte-americano contra o site Megaupload. O site do Departamento de Justiça (www.justice.gov) não podia ser acessado desde o fim da tarde e no começo da noite, mas já está novamente no ar.