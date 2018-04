Anonymous divulga ligação entre FBI e polícia britânica

LONDRES - O FBI informou nesta sexta-feira, 3, que hackers interceptaram uma conferência telefônica sensível entre investigadores de crimes cibernéticos do do serviço federal dos Estados Unidos e da Scotland Yard, a polícia da Grã-Bretanha.

O coletivo de hackers Anonymous divulgou cerca de 15 minutos de gravação do que parece ser uma conferência telefônica cujo objetivo era rastrear e processar membros do grupo.

O FBI disse em comunicado nesta que a informação "tinha com alvo apenas agentes da lei e que foi obtida ilegalmente". A agência americana disse que vai procurar os responsáveis pelo vazamento.

O grupo Anonymous tem se mostrado uma verdadeira dor de cabeça para o governo americano. Desde que o site de compartilhamento de arquivos MegaUpload foi tirado do ar, os hackers invadiram sites de uma série de órgãos dos Estados Unidos, como o do Departamento de Justiça. As informações são da Associated Press.