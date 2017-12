ANP diz que busca de jornalistas de Fox "vai por bom caminho" O Governo da Autoridade Nacional Palestina (ANP) disse nesta sexta-feira que as investigações para libertar dois jornalistas da rede americana "Fox", seqüestrados em Gaza no último dia 14, "vai por um bom caminho". O anúncio foi feito no início das orações de sexta-feira pelo ministro do Interior, Said Siyam, que não forneceu mais detalhes. O correspondente americano Steve Centanni, de 60 anos, e o cinegrafista neozelandês Olaf Wiig, de 36, foram seqüestrados por uma organização armada denominada "Brigadas da Sagrada Jihad" na Cidade de Gaza. Os seqüestradores, que mostraram em um vídeo os jornalistas cativos e em bom estado, exigem a presença de representantes dos Estados Unidos para negociar uma troca dos dois por "os prisioneiros muçulmanos" em poder desse país. O primeiro-ministro palestino, Ismail Haniyeh, do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), recebeu na quinta-feira à noite em seu escritório a mulher de Wiig, Ana McNaught, e lhe garantiu que as autoridades e os organismos de segurança "buscam (os jornalistas) em todos os cantos". Jornalistas estrangeiros foram detidos em diferentes ocasiões na Faixa de Gaza e também na Cisjordânia, mas nunca por tanto tempo. Fontes palestinas informaram hoje que os seqüestradores, duramente condenados por "atentar contra os interesses palestinos", ofereceram outras oito horas, a partir do meio-dia de amanhã, o prazo original, para que suas exigências sejam satisfeitas. Caso contrário, Wiig e Centanni terão que enfrentar as conseqüências, segundo o grupo armado, que não especificou quais podem ser. Haniyehdisse à mulher de Wiig e aos jornalistas que o "Governo rejeita o método dos seqüestros, pois constituem uma violação dos valores e da tradição do povo palestino".