ANP espera rápida libertação de jornalistas sem negociação O Governo da Autoridade Nacional Palestina (ANP) conta com que os jornalistas da rede de televisão "Fox News" seqüestrados em Gaza sejam libertados em um prazo máximo de dois dias, sem que para isso seja necessário negociar com os Seqüestradores. Horas antes de o prazo dado pelos seqüestradores ter chegado ao fim, à meia-noite deste sábado (18h de Brasília), o porta-voz do Ministério do Interior palestino, Khaled Abu Helal, informou que libertação está perto. O porta-voz do Governo, Ghazi Hamad, acrescentou dizendo: "espero ouvir boas notícias dentro de dois dias". Abu Helal afirmou que o ministro do Interior, Said Siam, "está em contato direto com as partes palestinas, que por sua vez têm contato com os seqüestradores". No entanto, o porta-voz ressaltou que o Ministério não está negociando com os seqüestradores, mas se esforçando "para que os repórteres sejam libertados sãos e salvos". O jornalista Steve Centanni, americano de 60 anos, e o cinegrafista Olaf Wiig, neozelandês de 36, foram seqüestrados em Gaza no último dia 14, mas o grupo que os mantém cativos não informou sobre os dos dois até o dia 23, quando emitiu um comunicado e um vídeo de seus reféns. No comunicado, os seqüestradores dizem pertencer a um grupo até agora desconhecido, as "Brigadas da Sagrada Jihad", que não se sabe se é palestino ou infiltrado, e pedem, em troca da liberdade dos jornalistas, que todos os presos muçulmanos dos Estados Unidos sejam libertados. Em sua nota, o grupo dava um prazo de 72 horas, a partir da meia-noite da quarta-feira, para que as exigências fossem atendidas. Desta maneira, chegaria ao fim na meia-noite deste sábado, conforme informado, entre outros lugares, na página de internet da Fox.