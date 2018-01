ANP nega incitar crianças palestinas a atacarem Israel O diretor geral da televisão pública palestina, Ibrahim Milhem, desmentiu neste sábado o conteúdo de um relatório do Observatório da Imprensa Palestina, um grupo israelense de observação que denunciou a transmissão de uma suposta série de chamados incitando crianças palestinas ao martírio. Segundo o informe, as mensagens foram transmitidas pela televisão da Autoridade Nacional Palestina (ANP) e, além de defender o martírio, encorajava crianças palestinas a atacarem alvos israelenses. "Nós não ensinamos o martírio a nossos filhos. O informe baseia-se numa mentira da propaganda israelense para difamar nossa televisão", respondeu Milhem. "A ANP é contra os atentados suicidas e já afirmou esta posição em diversas ocasiões. Eu nunca aprovaria a transmissão de algo assim", garantiu. O relatório do observatório israelense sobre a imprensa palestina garante que a TV pública transmitiu as mensagens a partir de maio, durante diversas semanas, até três vezes por dia. "Esta é uma mentira mal construída. Nunca transmitimos nada assim. Desafiamos qualquer um a provar o contrário", prosseguiu Milhem. "A imprensa estrangeira deveria lembrar com mais freqüência que a maior parte das crianças mortas durante a intifada foi vítima dos disparos dos soldados israelenses", concluiu.