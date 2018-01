ANP nega reabertura da passagem para Gaza O diretor-geral da Autoridade de Fronteiras da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Salim Abu Safiyeh, negou nesta quinta-feira que Israel tenha reaberto a passagem de mercadorias de Karni, situado entre a Faixa de Gaza e o território israelense. Em declarações a meios de imprensa em Gaza, Abu Safiyeh afirmou, no entanto, que a ANP espera que a passagem seja reaberta pelas autoridades israelenses nas próximas horas. Um comunicado do exército israelense informou nesta quinta-feira que, segundo diretrizes adotadas pelo Ministério da Defesa, a passagem de Karni, situada no norte da faixa e operada pela Autoridade de Portos Israelenses, seria reaberta ainda na manhã desta quinta-feira. A passagem de Karni foi fechada pelo exército israelense em 21 de fevereiro após uma aparente explosão registrada nas imediações da zona e seguindo as advertências dos serviços de inteligência.