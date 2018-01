Ansiedade toma conta de analistas argentinos Os analistas econômicos aguardam com ansiedade o fim do horário de votação na Argentina, às 18 horas. Pela primeira vez nas eleições presidenciais argentinas, os analistas não puderam afirmar com segurança qual será a tendência mais forte na votação. Dos 11 analistas mais conhecidos no país, somente um não apostou num empate técnico entre Néstor Kirchner, Carlos Menem e Ricardo López Murphy. Eles se dividiram entre os três candidatos, dando vantagem a um ou outro, mas com diferenças pequenas de um a três pontos que estão considerados dentro da margem de erro das pesquisas. Muitos consultores famosos do país sairão destas eleições com a credibilidade arranhada, já que alguns foram identificados como aliados de determinados candidatos, favorecendo-os em suas pesquisas. Dois fenônemos inquietam os analistas e poderão derrubar suas teses e pesquisas. O primeiro é que haja um onda de último momento em favor de algum dos três candidatos com maiores chances de ser eleito, sobretudo porque não há uma afinidade maior de nenhum dos candidatos com seus eleitores. Além disso, os partidos estão divididos e os argentinos se mostraram "voláteis" em seus votos, mudando de opinião com frequência ao longo da campanha. O segundo fenômeno diz respeito ao peso do aparato de algum candidato ou a ausência do mesmo na reta final das eleições que poderá influenciar no resultado final. Embora a Lei Eleitoral proíba a divulgação de pesquisas de boca de urna até três horas após o fechamento das votações, às 18 horas , quatro canais de televisão da Argentina, Canal 13, Telefé, Canal 9 e América, anunciaram que transmitirão suas pesquisas a partir deste horário.