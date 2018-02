Antecessor de Milosevic poderá revelar segredos sobre Kosovo O governo iugoslavo aceitou hoje derrubar a proibição imposta ao ex-presidente Zoran Lilic para que este não revele segredos de Estado quando for testemunhar no tribunal de crimes de guerra que julga Slobodan Milosevic na Holanda. Espera-se que a decisão permita que Lilic, que trabalhou ao lado de Milosevic durante os anos 90, testemunhe em Haia, Holanda, sem temer processos posteriores perante as cortes iugoslavas. Milosevic é julgado por supostos crimes de guerra e genocídio cometidos durante as guerras na Bósnia, na Croácia e em Kosovo.