Antes de anúncio, líder telefona a Maliki e Bush Minutos antes de subir no palanque montado na base de militar de Camp Lejeune para anunciar a data final das operações no Iraque, Obama revelou sua decisão por telefone a duas figuras-chave nos seis anos de guerra: o atual primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki, e seu antecessor na Casa Branca, George W. Bush. Segundo funcionários da Casa Branca, o premiê iraquiano teria elogiado a decisão do presidente, dizendo esperar que a retirada seja feita de maneira "ordenada e responsável". Desde os últimos meses do governo Bush, Maliki pressionava Washington por uma data-limite clara para o fim da ocupação americana do Iraque. Bush, porém, se recusava a adotar um cronograma, justificando que qualquer retirada dependeria exclusivamente das condições locais de segurança. O conteúdo da conversa de ontem entre Bush e Obama não foi revelado.