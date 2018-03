Antes de cúpula da ONU, ativistas falam em 'catástrofe' da fome O acentuado aumento do preço dos alimentos poderia provocar uma catástrofe mundial, uma catástrofe em que pobres do mundo todo ficariam impossibilitados de dar comida para suas famílias, afirmaram ativistas dos direitos humanos na segunda-feira. O alerta surgiu no momento em que líderes do mundo todo desembarcavam em Roma para participar de uma cúpula da Organização das Nações Unidas (ONU) em que de debaterão formas de combate à crise dos alimentos, responsável por empurrar para a fome 100 milhões de pessoas, provocar manifestações de rua e agravar a violência em zonas de conflito. "A atual crise dos alimentos equivale a uma imensa violação dos direitos humanos e poderia gerar uma catástrofe global, já que muitos dos países mais pobres do mundo, em especial os que se vêem obrigados a importar comida, teriam dificuldade para alimentar sua população", disse o grupo de combate à pobreza ActionAid, com sede em Johanesburgo. "Provoca indignação o fato de as pessoas pobres estarem pagando o preço por décadas de políticas erradas, tais como a falta de investimento na agricultura e o desmantelamento das estruturas de apoio aos agricultores pobres", disse Magdalena Kropiwnicka, analista do ActionAid. No total, 44 dirigentes de diferentes países devem participar do encontro de três dias, que lança uma rodada de negociações internacionais a respeito da pobreza, da fome e do desenvolvimento, rodada essa a estender-se pelos próximos meses e que deve abranger, entre outros, a Cúpula do Grupo dos Oito (G8), a Assembléia Geral da ONU e as discussões potencialmente conclusivas a respeito das novas regras do comércio mundial. "Essa é uma questão multifacetada que demanda uma resposta multifacetada e análises multifacetadas", afirmou o primeiro-ministro do Japão, Yasuo Fukuda, acrescentando ter esperanças de que do encontro saia uma "mensagem contundente a respeito de medidas de médio e longo prazo tais como aumentar a produção de alimentos e a produtividade agrícola". As discussões sobre a fome, no entanto, correm o risco de serem ofuscadas pela presença, na cúpula, dos presidentes do Zimbábue, Robert Mugabe, e do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, que mantêm relações tensas com as potências ocidentais. A União Européia (UE) proibiu Mugabe de ingressar em seu território, mas isso não se aplica às reuniões da ONU. A cúpula, convocada no ano passado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) a fim de discutir as mudanças climáticas e os biocombustíveis, tratará agora da crise dos alimentos. Safras ruins, diminuição dos estoques e uma demanda cada vez maior, em especial da parte da China e da Índia, provocaram a disparada do preço dos alimentos nos últimos dois anos, gerando protestos, greves e ondas de violência na África, na América Latina e na Ásia. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha avisou que uma maior carência de alimentos decorrente da alta dos preços agravará os conflitos nas zonas de guerra. Diante da previsão de que esses preços continuem em um patamar elevado na próxima década, ainda que um pouco abaixo dos atuais recordes, a cúpula deve debater políticas de longo prazo, tais como dar apoio aos pequenos agricultores e reformar o comércio mundial. Além disso, deve-se discutir a necessidade de doar alimentos em caráter emergencial. Um dos líderes a participar do evento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu defender os biocombustíveis dos ataques desferidos por grupos de combate à fome. "Estou convencido de que estamos no início de um debate. Cabe ao Brasil, centro de excelência na produção de etanol, provar que é plenamente possível compatibilizar a produção de etanol com a produção de alimentos," disse.