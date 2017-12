Antes de deixar o cargo, Rumsfeld viaja para o Iraque O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, partiu neste sábado, 9, para o Iraque onde fará uma visita para despedir-se das tropas americanas poucos dias antes de deixar o cargo. O tenente-coronel Todd Vician, porta-voz do Pentágono, não forneceu detalhes sobre a visita do secretário, mas disse que seu objetivo era agradecer pessoalmente os soldados americanos postados no Iraque pelo sacrifício que fazem por seu País. As emissoras de TV "ABC" e "CNN" confirmaram a visita de Rumsfeld, a 13ª desde o início da Guerra do Iraque, em 2003. Rumsfeld, que apresentou ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, sua renúncia em 7 de novembro, após seis anos à frente da Defesa americana, será substituído em 18 de dezembro por Robert Gates, um ex-diretor da CIA (agência de inteligência americana) que já foi confirmado para o posto pelo Congresso. O anúncio da renúncia de Rumsfeld aconteceu um dia depois das eleições legislativas americanas, que deram aos democratas a maioria no Senado e na Câmara de Representantes, em meio ao descontentamento generalizado no país pelo andamento da Guerra do Iraque.