Antes de eleições, internet para no Irã Milhões de iranianos estão sofrendo com quedas frequentes no sinal da internet, aumentando os temores de que a república islâmica esteja testando novos mecanismos de controle da rede pouco antes das eleições parlamentares, marcadas para o fim de março. Sites que usam informação encriptada estariam completamente fora de acesso dos iranianos. / REUTERS