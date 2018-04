Antes de encontrar Lula, Sarkozy visita aldeia na Guiana O presidente francês, Nicolas Sarkozy, iniciou na segunda-feira em Camopi, na fronteira norte do Brasil, uma visita de um dia e meio à Guiana Francesa, o Departamento de Ultramar mais pobre da França. Na terça, ele encontra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente francês escolheu essa aldeia indígena de 1.400 habitantes em plena floresta amazônica para falar da luta contra os problemas que afetam a Guiana Francesa, que tem a superfície tão grande quanto a de Portugal, 95 por cento da qual recoberta de floresta: o garimpo clandestino de ouro. Estima-se que vivem na Guiana Francesa entre 3.000 e 8.000 garimpeiros clandestinos, muitos vindos do Brasil ou do vizinho Suriname, espalhados por mais de 500 garimpos ilegais. Além de pilhar os recursos da Guiana, os garimpeiros causam danos às vezes irremediáveis ao meio ambiente, devido ao mercúrio e às técnicas de lavagem do solo com água sob alta pressão que usam maciçamente. Vestindo terno e gravata, Sarkozy atravessou o rio Canopi numa canoa para chegar à aldeia, enfeitada com bandeiras tricolores, onde foi recebido pelos chefes indígenas. A cerca de 200 metros de distância, do outro lado do rio, era possível avistar um povoado brasileiro, o Vila Brasil 2, que recebe garimpeiros em busca de entretenimento. DEPOIS DE CAMOPI, KOUROU De acordo com a deputada radical de esquerda guianense Christiane Taubira, mil toneladas de lama são atiradas nos rios guianenses por cada quilo de ouro extraído, e a cada ano são depositadas cinco toneladas de mercúrio no meio ambiente, provocando danos importantes para a fauna e a saúde das populações locais, além de outras consequências secundárias criminosas (acertos de contas, prostituição, tráficos de toda espécie, etc) "É uma criminalidade que tem tudo para aumentar, porque a corrida do ouro não pára de se intensificar, e a crise do crédito imobiliário nos EUA vai garantir que os preços do ouro continuem a subir", disse ela. Para Taubira, autora de um relatório sobre o assunto, "a solução passa por uma cooperação entre os governos francês, brasileiro e do Suriname", especialmente atacando as redes de abastecimento dos garimpeiros clandestinos. De acordo com o Palácio do Eliseu, Sarkozy vai tratar desse tema na terça-feira com o presidente Lula num encontro que os dois chefes de Estado terão em São Jorge do Oiapoque, outra pequena cidade na fronteira entre a Guiana Francesa e o Brasil. De acordo com Christiane Taubira, pode ser necessário criar patrulhas comuns franco-brasileiras. Camopi está no coração de uma das zonas de garimpo clandestino mais ativas da Amazônia. Fotos aéreas feitas pelo WWF mostram traços visíveis da poluição do rio Camopi na confluência com o Oiapoque. É a primeira visita do presidente francês a um Departamento de Ultramar da França.