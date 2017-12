Antes de encontro de G-20 dividido, Alemanha e China prometem maior cooperação

BERLIM - Os laços entre a China e a Alemanha estão prestes a entrar em uma nova fase, disse o presidente chinês, Xi Jinping, após se reunir com a chanceler alemã, Angela Merkel, antes da cúpula do G-20, que deve destacar as diferenças dos dois países com o governo dos Estados Unidos em várias questões.

"As relações sino-alemães estão prestes a ter um novo começo onde nós precisamos de novos avanços", disse Xi em uma coletiva de imprensa conjunta com Merkel nesta quarta-feira.

O líder chinês acrescentou que espera fazer um "novo modelo, desviar nosso olhar para novos objetivos e planejar novas rotas" para a cooperação durante sua visita à Alemanha.

Os dois países, que estão em discordância com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em temas como a política climática, se comprometeram a trabalhar mais de perto sobre o comércio e a indústria aeroespacial, para avançar em direção a um acordo de livre comércio e também cooperar no desenvolvimento na África e no Afeganistão. / REUTERS