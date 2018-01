Antes do combate, angústia e exaltação em Kandahar Com um corpo de tropas americanas de assalto postado na entrada de Kandahar, a cidade afegã vive a angústia da população civil e a exaltação dos milicianos talebans ansiosos para entrar em combate. Nesta quarta-feira, continuavam chegando reforços ao pequeno aeroporto no deserto, a alguns quilômetros do bastião dos talebans no sul do Afeganistão. "Somos vítimas inocentes na linha de combate, seremos sacrificados", afirmou um comerciante local, que não quis se identificar. "Quando entrarem, os americanos não saberão a quem atacar. Como poderão ver a diferença entre nós e um taleban?", questionou. Ao contrário, o espírito entre os talebans é diferente. "Finalmente teremos alguém em quem disparar. É melhor atuar no campo, já que até agora só havíamos observado o céu sem poder fazer nada", afirmou um taleban com seu fuzil Kalashnikov. Nesta terça-feira, as forças aliadas bombardearam um complexo utilizado pela organização terrorista Al-Qaeda ao sul de Kandahar, informou, nesta quarta, o secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld. A notícia, no entanto, foi desmentida pelo Taleban. Leia o especial