Antiamericanismo atinge "níveis chocantes", diz estudo Uma comitê nomeado pela administração Bush descreveu nesta quarta-feira um plano de 18 passos para superar o crescente antagonismo árabe e muçulmano contra os Estados Unidos. ?A hostilidade dirigida à América atingiu níveis chocantes?, diz o relatório do comitê. O texto nota que apenas 15% dos indonésios têm uma boa imagem dos EUA, contra 61%, em 2002. O relatório cita ainda uma pesquisa Gallup que mostra que somente 7% dos sauditas vêem os EUA de modo favorável. O texto reconhece que as políticas dos EUA para o Oriente Médio são parte do problema. Importantes maiorias no mundo árabe e islâmico ?vêem a política americana sob o prisma do conflito árabe-israelense?. Mas o estudo acrescenta que os EUA ?não podem e não devem mudar suas políticas só para agradar à opinião pública estrangeira?. O relatório sugere a criação de um departamento ligado à Casa Branca para gerenciar e coordenar estratégicas de diplomacia pública, definida como a promoção do interesse nacional informando, envolvendo e influenciando pessoas em todo o mundo.