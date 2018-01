Anticastristas inauguram embaixada nos EUA Exilados anticastristas cubanos inauguraram hoje em Washington uma "Embaixada da Cuba Livre? e exigiram o fim do regime comunista na ilha de Fidel Castro. A embaixada está localizada no centro da capital norte-americana, próxima da Casa Branca. O senador democrata Robert Torricelli, de Nova Jersey, disse que o ato segue a tradição de outros países da Europa que instalaram embaixadas semelhantes há alguns anos. ?Nunca vamos desistir. Vivemos para ver uma Cuba livre?, afirmou Torricelli, autor de uma lei que em 1992 aumentou as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos contra o governo de Fidel. Jorge Mas Santos, presidente da Fundação Nacional Cubana Americana, previu que ?chegará o dia em que nossos irmãos cubanos poderão desfrutar da mesma liberdade, democracia e justiça que nós desfrutamos em um país livre?. A Fundação Nacional Cubana Americana é a principal organização que agrupa integrantes anticastristas nos Estados Unidos.