Antiga casa do papa é pichada com palavras obscenas A polícia da Alemanha informou hoje que a casa onde o papa Bento XVI nasceu, no sul da Alemanha, amanheceu com pichações obscenas. O porta-voz da polícia, Andreas Guske, disse que as autoridades não vão divulgar as palavras, mas que elas "são um exemplo de difamação do campo da obscenidade".