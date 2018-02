Antiguidade roubada é devolvida ao Egito Uma peça de 4.700 anos, roubada do Egito, foi repatriada ontem, depois que a Justiça dos Estados Unidos decidiu que deveria ser devolvida ao país. O pedaço de um mural, de 1 metro por 0,70, pertenceu a um alto funcionário do Antigo Império. Foi roubado em 1992 no Cairo e vendido a um antiquário de Nova York. O presidente do Conselho de Antiguidades do Egito, que acompanhou a peça, disse que isso é o início de um processo de volta de tesouros ao país.