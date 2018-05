Antimonárquicos fazem 'não festa' de casamento

"Sem uma democracia totalmente participativa, estamos mortos, somos apenas zumbis", bradava Jennifer, que também fantasiou as duas filhinhas de mortas-vivas e lhes deu um cartaz em que se lia "Princesses are pigs" (Princesas são porcas).

A família sombria era apenas um exagero na manifestação contra a realeza. A grande parte das cerca de 500 pessoas que compareceram à festa de rua não era tão folclórica. Eram apenas cidadãos que se cansaram do sistema monárquico. "Queremos ter algo parecido com o que existe na Irlanda. Queremos eleger nosso chefe de Estado", diz Graham Smith, diretor do Republic.

Com 70% dos britânicos preferindo a monarquia à república, segundo pesquisa recente do jornal The Guardian, essa deve ser uma batalha e tanto.

Entre os não festeiros estava Orlando Hill, filho de um britânico com uma cearense, que vive em Londres há 15 anos. Hoje, ele dá aula em uma universidade de Londres e aproveita toda oportunidade que tem para defender a república, usando o exemplo brasileiro.

"A família real transmite a imagem de que é inofensiva. Não é verdade. A rainha prejudica o país quando dá tanto poder ao primeiro-ministro, que não é escolhido pelo povo." A mulher dele, Sara Perry, assistia ao casamento em casa. "Ela é contra, mas não resistiu aos encantos de William e Kate", disse Hill.

Atrás dele, uma pequena fila aguardava para assinar o cartão que seria enviado aos recém-casados: "Desejamos a vocês toda felicidade, mas nos opomos ao seu direito de herdar uma posição de Estado e vamos fazer tudo que pudermos para garantir que o sucessor da rainha seja escolhido pelo povo britânico". Está aí uma congratulação que não se recebe todo dia.