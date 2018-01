Antipatias impedem união de ultradireitistas O líder populista dos Países Baixos, Pim Fortuyn, foi assassinado a tiros de revólver quando faltavam exatamente oito dias para as eleições legislativas que poderiam lhe dar 17% dos votos, ou 25 cadeiras de um total de 150 no Parlamento, bem como a chefia da futura coalizão de governo. Não devemos procurar por significados em coincidências, mas é preocupante o fato de que sua morte ocorra poucos dias depois de, na França, o fascista Le Pen derrotar o socialista Jospin nas eleições presidenciais. Certamente esses dois acontecimentos, o avanço de Le Pen na França e a morte de Pim Fortuyn, não têm nenhuma ligação. Eles mostram, porém, que a penetração da extrema direita xenófoba nos países mais evoluídos da Europa, como Áustria, Bélgica flamenga, Países Baixos, França e a Itália de Berlusconi não pode ser qualificada de "fascista", mas há dias em que ela exala um certo odor muito característico. A morte de Pim Fortuyn precisa ser analisada com muita cautela. Não sabemos até agora quais foram os motivos do assassino (branco, de língua holandesa, e não um imigrante). Pim era homossexual e fazia questão de deixar isso bem claro, e há até quem se pergunte se o crime não estaria ligado a algum episódio de foro íntimo. Seja como for, sua morte nos traz à lembrança o sucesso fulminante que esse homem, intelectual, homossexual e janota provocador, conheceu em apenas alguns meses. Seu partido, o Lista Fortuyn, nem sequer existia há um ano. Com a aproximação das eleições do dia 15 de maio, o partido se prepara para ocupar uma posição de destaque no meio político holandês. Longe de nós acreditar que todos esses populismos são estritamente iguais. Cada um tem suas próprias obsessões e seu jeito peculiar de ser. Muitos líderes de outros partidos populistas recusam-se a "unir forças" com Jean-Marie Le Pen, simplesmente porque ele é fanático demais. Esse também era o caso de Pim Fortuyn, há pouco assassinado. É também o caso de Jörg Haider, que sempre se recusou a se encontrar com Le Pen, como se temesse que o desvario do francês pudesse contaminar quem dele se aproximasse. Contudo, as diferenças entre este ou aquele fascista são mais estratégicas do que propriamente ideológicas. Antes, Haider falava de sua admiração por Hilter, como o fez também Le Pen. O holandês Pim cobria os imigrantes de insultos que Le Pen sem dúvida achava encantadores. Se, porém, o austríaco Haider, como ainda ontem o holandês Pim Fortuyn, recusavam-se a ser confundidos com Le Pen, isto se devia mais a motivações eleitorais e políticas: Pym pretendia tornar-se primeiro-ministro dos Países Baixos, e Haider não fazia mistério de suas ambições governistas. Planos semelhantes de carreira obrigavam a ambos dar um ar apresentável a seus projetos sinistros. Aliás, Haider, ainda que preze muito uma certa moderação, nunca fez nada para impedir que seus amigos dissessem bem alto o que ele sempre disse baixinho. Em 13 de abril, no centro de Viena, capital da Áustria, o Partido da Liberdade, de Haider, juntou-se aos gritos de "Sieg Heil" dos neonazistas. O partido prepara para o dia 8 de maio, aniversário da queda do nazismo, uma manifestação na Heldenplatz, local onde Hitler foi aclamado pelos vienenses em 1938, numa época em que os nazistas estendiam suas garras sobre a Áustria. A morte de Pim Fortuyn despertou o sentimento de solidariedade entre todas as agremiações nazistas, fascistas e racistas da Europa. Filip Dewinter, o virulento líder fascista dos belgas que pode chegar ao poder em Anvers, e depois em toda a Bélgica flamenga, disse hoje pela manhã: "A atmosfera criada na Holanda contra Le Pen, Buytens e contra mim mesmo é de pura histeria. E em tal clima de histeria midiática, a violência contra a direita nacionalista européia acaba ganhando ares de legitimidade." O verdadeiro perigo para as democracias, e portanto para a União Européia, seria a união de todas as "direitas" fanáticas. As primeiras discussões a respeito já foram esboçadas, e há até mesmo um nome para essa associação. Por enquanto, porém, as antipatias mútuas impedem que o plano seja concretizado. A rivalidade entre Le Pen e Haider fica nítida no momento em que o primeiro se apresenta como "o precursor dos novos tribunos populistas", ao que o austríaco Haider respondeu secamente na TV: "O modelo original sou eu!"