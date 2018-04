Antissemita ataca a tiros Memorial do Holocausto

Um supremacista branco de 88 anos invadiu ontem à tarde o Museu do Memorial do Holocausto - em Washington - e, em meio a centenas de turistas, atirou indiscriminadamente, matando um segurança. Logo ao entrar no museu, James Wenneker Von Brunn - um conhecido ativista em comunidades antissemitas e racistas - abriu fogo com um fuzil de calibre .22. O segurança, Stephen Tyrone Johns, de 39 anos, morreu no hospital. Von Brunn foi ferido por outros guardas e estava internado ontem à noite, em estado grave. Uma terceira pessoa foi ferida por estilhaços de vidro. Von Brunn tem um site chamado Holy Western Empire (Sacro Império do Ocidente), onde vende seu livro - Matem os melhores gentios - e vários manifestos contra negros e judeus. No livro, ele argumenta que está em curso "uma destruição da raça branca" no mundo. Em seu site, Von Brunn diz ser formado em jornalismo e ter servido na Marinha americana. Ele afirma ter trabalhado como publicitário e produtor de cinema por 20 anos. A polícia achou uma lista feita pelo americano com vários locais de Washington, incluindo um bem próximo da Casa Branca. Segundo a chefe de polícia do Distrito de Colúmbia, Cathy Lanier, "assim que entrou pela porta da frente do museu, ele levantou seu fuzil e começou a atirar". De acordo com William Parsons, diretor do museu, o local estava com capacidade total, com cerca de 2 mil visitantes. Von Brunn foi preso em 1981, depois de tentar sequestrar membros do FED, o banco central americano, que ele acusava de "deixar judeus tomarem conta do dinheiro" dos EUA. Ele foi condenado a 11 anos de prisão e cumpriu pena de 6 anos e meio. Depois de sair da prisão, o extremista entrou para a Mensa, uma sociedade que reúne pessoas com QI entre os 2% mais altos da população. Nos anos 90, ele trabalhou para uma editora ligada ao Instituto de Revisão Histórica, principal instituição de negação ao Holocausto. "Ele é um neonazista real atacando o que considera o núcleo do mal", disse Mark Potok, especialista em organizações radicais e racistas do Southern Poverty Law Center. Potok já monitorava o site de Von Brunn. Vizinhos de Von Brunn, entrevistados pelo Washington Post, afirmaram ter convidado o extremista recentemente para tomar um drink. No encontro, ele teria começado a dizer que duvidava da existência do Holocausto. "Ele não acredita que o Holocausto tenha ocorrido", disseram os vizinhos ao jornal americano. "Como muitos extremistas, ele deve estar abalado com o fato de Barack Obama ser presidente e vários judeus ocuparem posições de destaque, e resolveu cometer um ato de violência antes de morrer", disse Potok. Outro fator que pode ter desencadeado o ataque é a recente visita que Obama fez ao campo de concentração de Buchenwald, na Alemanha, onde o presidente americano atacou os negadores do Holocausto. QUEM É VON BRUNN Supostamente nasceu em 1920 e teria sido capitão da Marinha dos EUA na 2.ª Guerra. Em seguida, teria trabalhado em uma agência de publicidade e integrado grupos neonazistas Foi condenado em 1981 a 6 anos e meio de prisão por tentar sequestrar membros do FED, o banco central dos EUA. Segundo ele, "um negro era o juiz; judeus e negros, promotores; e um judeu deu a sentença" Escreveu livros ultrarracistas, entre eles "Matem os melhores gentios", no qual nega o Holocausto e denuncia um complô envolvendo o FED, os Illuminati, Freud e Marx Nos anos 80, trabalhou para uma editora neonazista dos EUA e teve contato com os principais líderes racistas do país