Antraz encontrado no correio da missão diplomática dos EUA na Áustria Traços de antraz foram encontrados numa sacola da divisão de correspondências do corpo diplomático norte-americano em Viena, informou nesta quinta-feira a Agência de Notícias Áustria. A nota cita coordenadores de segurança do governo austríaco dizendo que testes confirmaram "sem sombra de dúvidas" que havia traços de antraz na sacola. A Embaixada dos Estados Unidos adotou medidas preventivas para evitar que seus funcionários sejam contaminados, prosseguiu a agência. Funcionários da embaixada não responderam aos recados deixados pela Associated Press e nenhum funcionário do governo estava disponível para comentar o episódio. Leia o especial