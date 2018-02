Antraz mata 21 cabeças de gado nos EUA A bactéria antraz matou 21 cabeças de gado no Condado de Santa Clara, no estado norte-americano da Califórnia, entre os dias 20 e 28 de outubro. O anúncio foi feito pelo médico Martin Fensterscheib, do serviço de saúde do condado. Segundo ele, outros 120 animais foram vacinados. Fensterscheib deixou claro que "este incidente não traz riscos para o público em geral. As únicas pessoas em risco são aquelas que tenham tido contato direto com tecidos, sangue ou outros fluidos corporais dos animais infectados". Antes do incidente da última semana, houve apenas dez casos conhecidos de contaminação de gado por antraz na Califórnia nos últimos dez anos. Leia o especial